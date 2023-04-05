KIB-TEK yetkilileri ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesi sağduyuya çağırdı

KIB-TEK yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Vatandaşın mağdur olmasının hiçbir faydası olmaz, herkesi sağduyuya çağırıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü’nü kabul etti, elektrik kesintileriyle ilgili “Vatandaşın mağdur olmasının hiçbir faydası olmaz, herkesi sağduyuya çağırıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın mağdur olmamasının esas olduğunu vurgulayarak çalışmaların hem halkın hem de kurumun menfaatine değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“VATANDAŞ MAĞDUR… İNŞALLAH SAĞDUYU HAKİM OLUR”

Cumhurbaşkanı Tatar dün Cumhurbaşkanlığı’nda KIB-TEK yönetim kurulu ve genel müdürü ile elektrik konusunda gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Vatandaş şu anda mağdurdur. Vatandaşın mağdur olmasının ülkeye hiçbir faydası yoktur. İnşallah sağduyu hakim olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen hizmetin halka en iyi şekilde nasıl verileceği konusunda hükümetin ve yönetim kurulunun istişare etmesi gerektiğini belirterek konuyla ilgili en iyi kararları verirken farklı düşüncelerin istişare yoluyla çözülebileceğini söyledi.

Halkı mağdur eden eylemler ve eylemlere büyük tepkinin olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşan Cumhurbaşkanı, “Benim buradan çağrımdır: En kısa sürede istişare ile doğru yol bulunsun. Hükümet var. Yönetim Kurulu var. Meclis var. Demokrasi var. Tüm bunlar çerçevesinde en doğru kararların alınması ve hizmetlerin devamı en büyük temennimizdir” diye konuştu.

Akaryakıt boyutu ve ülkenin geleceği düşünüldüğünde 40 mil uzaklıktaki Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik sağlanmasının, yenilenebilir enerji ile karşılıklı enterkonnekte olunması projesinin uzun vadedeki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, daha verimli ve çağdaş enerjiyle buluşulabilmesinin ve kablo ile elektrik sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde bu projenin hayata geçirilmesi için en üst düzeyde bir kararlılığın olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, halkın mağdur olmamasının önemini vurguladı.