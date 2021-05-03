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KIB-TEK YK Başkanından Elektrik Zammı Açıklaması

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında elektriğe zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KIB-TEK YK Başkanından Elektrik Zammı Açıklaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında elektriğe zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda hafta içinde toplantılar yapılacağına işaret eden Büyükyılmaz, Hazine’nin elektrik zammını üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükyılmaz, “Elektriğe zam yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Nizamnameye göre her yıl Şubat ve Ağustos aylarında hayat pahalılığına göre hareket etmek gerekir. Ancak Şubat 2019’dan beri elektriğe zam yapılmadı. Dava açılmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sayıştay Başkanlığı ile karşı karşıya geldik. Kurumu bataktan kurtarmak için zam yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Nasıl bir zam yapacağımızı tartışmamız gerekiyor. Başbakan ve Bakan bir çözüm bulmalı. Nasıl bir çözüm bulacağımızla ilgili 3-4 toplantı yapacağız. Bu miktar Hazine’nin üzerine kalmalı” dedi.

Kurumun aldığı akaryakıtı bile ödeyecek durumda olmadığını belirten Turan Büyükyılmaz, “Hazine zammı üstlenmezse vatandaşa elektrik zammının asgari düzeyde yansıması için 4-5 alternatif üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükyılmaz, kilovat başına 1.23 TL’ye üretilen elektriğin, vatandaşa 97 kuruşa satıldığını aktardı. 

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