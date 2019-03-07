Kıb-TEK YK ODTÜ Raporunu hazırlayanla görüşme istedi, ODTÜ KKK Red etti!

KIB-TEK yönetim kurulu, ODTÜ’de raporu hazırlayanlar ile görüşmek istedi ancak ODTÜ kabul etmedi.
Bunun üzerine de yarın Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile KIB-TEK yönetim kurulu başkanı ve ODTÜ Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda bir araya geliyor.
DETAY ÖZEL HABER
KIB-TEK Yönetim Kurulu ise toplantıya alınmayacak
Bilindiği üzere Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesi olan akademisyenler de var.
ODTÜ KKK'nün olduğu iddia edilen 4 sayfalık rapor küresel ölçekte yazılan tüm bilimsel raporlarda olması gereken içerik,kaynak vb. bilimsel verileri barındırılmadığı için medya tarafından da eleştirilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.