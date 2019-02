Kıb-Tek YK üyesi Av. Emre Efendi'den Erhan Arıklı'ya "Mahkemede görüşürüz"

İşte o açıklama;

Mahkemede görüşürüz.

Erhan Arıklı denilen kişi bir müfteridir.(iftira atan)

Kendileri müfteri olmanın yanında kesinlike kanaat getirmiş bulunmaktayım ki utanma yoksunu bir kişidir.

Erhan Arıklı denen şahıs daha bir hafta 10 gün evvel Kıbtek'e gelip bir kısım yönetim kurulu üyeleri, müdür ve teknik çalışanlar ile üç buçuk saat toplantı yaptı ve bu süre zarfında kendisine sunum yapılmasının yanı sıra her sorusuna yanıt verildi ve belgeler gösterildi. Ben bu şahıs ile yapılan bu toplantıya kurumda olmama karşın katılmamıştım. Çünkü bu şahsın zihniyetinden emindim ve yanılmadım. Oradan memnun bir şekilde teşekkür ederek ayrıldıktan sonra tamamen çöplük siyaseti yaparak yönetim kurulu üyelerini dolayısı ile de beni yalan suçlamalarla itham etmektedir. Kendisine sesleniyorum, kendisi bir müfteridir. Kendisinin açıklamalarından birkaçı şöyledir; "Kıb Tek yönetimi 2 firmaya teslim olmuş. Onların emir eri durumundalar. Her yıl ihalesiz yada adrese teslim ihale ile milyonlarca liralık rantı kendi aralarında bölüşüyorlar.", "siz el-sene bol keseden veriniz, yukarıda malı götürünüz", "deveyi hamudu ile götürünüz", alacağımız komisyonda gözümüz yok" ve dahası.

Erhan Arıklı denen şahıs ve bu açıklamaları yayınlayan gezete, tv., sosyal medyada paylaşım yapanlar aleyhinde yasal işlem başlattığımı, kendileri aleyhine hakaret, zem-kadih davası başlattığımı, kendisinin yaptığı açıklamaların aynı zamanda ceza yasası tahtında da suç olmasından dolayı polise şikayet edeceğimi belirtirim. Elbet milletvekilliği son bulacak ve dokunulmazlığı kalkacaktır, o zaman ceza davasında hesabını verir.

Sen Erhan Arıklı her istediğini söyleyebileceğini, herkese iftara atabileceğini mi sanıyorsun. Hakkımda bunları söyleme haddi kimsede yoktur. Herkes de her istediğini yayınlayabileceğini mi saniyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz. Herkesi karalayacaksınız ve sesimiz çıkmayacak mı zannettiniz? Hodri meydan.

Size fırsat veriyorum. Bu davanın en iyi müdafaası söylediklerinizin doğru olduğunu ispatlamaktır. Gel iddialarını mahkemede ispatla ve davayı kazan. Siz böyle yaparak bizleri yıldıracağınızı mı zannettiniz.

Emellerinize ulaşamayacaksınız. Bizler burdayız. Ağzınızın suları akmasın.