  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Kıb-Tek yönetim kurulu başkan adayları belli oluyor

» »
Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması sonrasında yönetim kurulu başkanı arayışı içerisine giren CTP’de, başkan adayları belli oldu.
Kıb-Tek yönetim kurulu başkan adayları belli oluyor

Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması sonrasında yönetim kurulu başkanı arayışı içerisine giren CTP’de, başkan adayları belli oldu.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin adaylarının, ihale şartnamesini kontrol etmekle görevli ODTÜ akademisyenlerinden, Murat Fahrioğlu ile Hayriye Kahveci’nin olduğu öne sürülüyor.

Bunun yanısıra Oktay Kayalp’in adayının Mehmet Ceylanlı, Mehmetali Talat’ın adayının şu anda Kıb-Tek’te görev yapan Hasan Başoğlu ile CTP eski Milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu’nun olduğu ileri sürülüyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak CTP içerisinde müthiş bir çekişmenin olduğuna da vurgu yapılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu24 Şubat 2019 Pazar 14:30
  • DR. Fazıl Küçük bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi24 Şubat 2019 Pazar 14:25
  • Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor24 Şubat 2019 Pazar 14:20
  • Dikkat! Toz bulutu geliyor24 Şubat 2019 Pazar 14:16
  • YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu24 Şubat 2019 Pazar 14:15
  • “Tüm ülkede önce sorunların büyümesi durdurulmalıdır”24 Şubat 2019 Pazar 14:10
  • Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yaşamak için yetkililerden yardım bekliyor24 Şubat 2019 Pazar 14:05
  • “Hoşgörü sınırlarını zorlayan bir durum”24 Şubat 2019 Pazar 14:00
  • El-Sen ve Has-Der, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek24 Şubat 2019 Pazar 13:25
  • Bu gece yarısından itibaren iki gün süreyle toz bulutu var24 Şubat 2019 Pazar 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti