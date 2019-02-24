Kıb-Tek yönetim kurulu başkan adayları belli oluyor

Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması sonrasında yönetim kurulu başkanı arayışı içerisine giren CTP’de, başkan adayları belli oldu.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin adaylarının, ihale şartnamesini kontrol etmekle görevli ODTÜ akademisyenlerinden, Murat Fahrioğlu ile Hayriye Kahveci’nin olduğu öne sürülüyor.

Bunun yanısıra Oktay Kayalp’in adayının Mehmet Ceylanlı, Mehmetali Talat’ın adayının şu anda Kıb-Tek’te görev yapan Hasan Başoğlu ile CTP eski Milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu’nun olduğu ileri sürülüyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak CTP içerisinde müthiş bir çekişmenin olduğuna da vurgu yapılıyor.