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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı adeta isyan etti!

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El-Sen, KIB-TEK’te bu gece yarısından sonra süresiz greve gideceğini açıkladı. Büyükyılmaz, “aylık 30 milyon zararı var kurumun zam yapmadığı için… Ödemeleri yapabilmek için paraya ihtiyaç vardır” dedi.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı adeta isyan etti!

El-sen  Başkanı Kubilay Özkıraç, gece yarısından sonra süresiz greve gideceklerini duyurdu. Özkıraç, “grevde toplumun mağdur edilmeyeceğini” kaydetti, “hastane gibi elzem noktalara gerekenin yapılacağı güvencesini” verdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz El-Sen’in süresiz grev kararını SES KIBRIS’a değerlendirdi.

“Ortaya konan gerekçelerin hiç biri grev gerekçesi değildir” diyen Büyükyılmaz, El-Sen’in bu grev adımını art niyetli bir adım olarak değerlendirdi.

Büyükyılmaz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın grevi erteleme hakkı olduğunu da kaydetti.

 

Büyükyılmaz şöyle konuştu:

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın grev gerekçelerini dinledim ama anlattıkları içerisinde genel greve gidecek bir mazaret bulamadım.. Bu kurum dün de bu sorunları yaşıyordu, yarın da yaşayacak. Bu gerekçelerin herhangi bir tanesi grev gerekçesi değildir. Eğer personele ödeme yapılmaz, hak kesilirse o  zaman greve gidebilir, böyle bir hakkı yoktur”

 

2 yılda 350 milyon zarar

Büyükyılmaz elektrik zammının 2 yıldır yapılmaması nedeniyle kurumun 350 milyon TL zarara sokulduğunu belirterek, “Düne kadar El-Sen elektriğe zam yapılmadığı için grev yapmaya hazırlanırken, bugün zam yapılacak diye greve gidiyor. Bugün tam tersini konuşuyorlar” diyerek eleştiri yaptı.

Nizamnameye göre zammın bir gereklilik olduğunu belirten Büyükyılmaz, “aylık 30 milyon zararı var kurumun zam yapmadığı için… Ödemeleri yapabilmek için paraya ihtiyaç vardır” dedi.

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