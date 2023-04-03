Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: Bize gelen bilgi sabotaj yönünde

Sabah saatlerinde farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlarda şok etkisi yarattı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na konuştu.
Kendilerine ulaştırılan bilginin sabotaj yapıldığı yönünde olduğunun altını çize Paşa, planlı bir elektrik kesintisi olmadığını, santrallerde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.
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