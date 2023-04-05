  • BIST 4.945,62
  • Altın 1251.119
  • Dolar 19.2461
  • Euro 21.1448
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: “Yakıt sorunumuz yoktur...”

» »
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: “Yakıt sorunumuz yoktur...”
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: “Yakıt sorunumuz yoktur...”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Sendikada görevli arkadaşlar bakan dâhil bizim çalışanımız ve arkadaşlarımız. Haklarını korumakla görevliyim… Mükellefim.  Burada gördüğüm kadarıyla diyalogsuzluk var… Topluma karanlık günler yaşatma hakkımız yok. Koşulsuz oturulup konuşulsun” dedi.

KKTC'de "yeniden hortlayan" elektrik kesintileri hakkında değerlendirme ve spekülasyonlar devam ediyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yakıt sorunu olmadığını, kesintilerin Teknecik kaynaklı olmadığını savundu.

Paşa, “Sendikada görevli arkadaşlar bizim çalışanımız ve arkadaşlarımız. Haklarını korumakla görevliyim… Mükellefim.  Burada gördüğüm kadarıyla diyalogsuzluk var… Topluma karanlık günler yaşatma hakkımız yok. Koşulsuz oturulup konuşulsun…” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan Hüseyin Paşa, “Fosil yakıt 2030’dan sonra dünyada olmayacak. Ambargolar altında bir ülke olarak Teknecik’e yakıt tankeri bulmakta zorlanıyoruz; Bu vesile ile Başbakana da teşekkür ederim; 220 bin ton +- bir anlaşma yapıldı ana vatan ile…

Navlunu Türkiye ödeyecek. Her gemi başına 600-700 bin dolar +- yapar ortalama… İtalyan borsasına göre ödeniyor gemideki yakıt. Dün ödenen yakıt 440+- Dolardı metrik tonda… Yakıt sorunumuz yoktur… Kesintilerin yüzde 90’ı santral kaynaklı değil…” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu Yapıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 15:05
  • Cumhuriyet Meclisi deprem komitesi heyeti Adıyaman’da temaslarda bulundu05 Nisan 2023 Çarşamba 14:27
  • Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, hazırladığı dilekçeyi yetkili makamlara iletti05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19
  • Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler’e rütbeleri takıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 13:39
  • Hasipoğlu: İsias Davası sadece KKTC’nin değil, TC’nin de davasıdır ve sonucu bizim için önemlidir05 Nisan 2023 Çarşamba 13:18
  • Meclis Komitesi Adıyaman'da... "Tek amacımız adaletin tecelli ettiğini görmek"05 Nisan 2023 Çarşamba 13:11
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı05 Nisan 2023 Çarşamba 13:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yitirdiklerimize ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 12:30
  • Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi’nden Kavazoğlu ve Mişaulis Anması05 Nisan 2023 Çarşamba 12:23
  • Çavuşoğlu: Yeni okullarla birlikte hem sınıf mevcutlarını düşüreceğiz hem de güvenli yapılara kavuşacağız05 Nisan 2023 Çarşamba 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti