KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: “Yakıt sorunumuz yoktur...”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Sendikada görevli arkadaşlar bakan dâhil bizim çalışanımız ve arkadaşlarımız. Haklarını korumakla görevliyim… Mükellefim. Burada gördüğüm kadarıyla diyalogsuzluk var… Topluma karanlık günler yaşatma hakkımız yok. Koşulsuz oturulup konuşulsun” dedi.

KKTC'de "yeniden hortlayan" elektrik kesintileri hakkında değerlendirme ve spekülasyonlar devam ediyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yakıt sorunu olmadığını, kesintilerin Teknecik kaynaklı olmadığını savundu.

Paşa, “Sendikada görevli arkadaşlar bizim çalışanımız ve arkadaşlarımız. Haklarını korumakla görevliyim… Mükellefim. Burada gördüğüm kadarıyla diyalogsuzluk var… Topluma karanlık günler yaşatma hakkımız yok. Koşulsuz oturulup konuşulsun…” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan Hüseyin Paşa, “Fosil yakıt 2030’dan sonra dünyada olmayacak. Ambargolar altında bir ülke olarak Teknecik’e yakıt tankeri bulmakta zorlanıyoruz; Bu vesile ile Başbakana da teşekkür ederim; 220 bin ton +- bir anlaşma yapıldı ana vatan ile…

Navlunu Türkiye ödeyecek. Her gemi başına 600-700 bin dolar +- yapar ortalama… İtalyan borsasına göre ödeniyor gemideki yakıt. Dün ödenen yakıt 440+- Dolardı metrik tonda… Yakıt sorunumuz yoktur… Kesintilerin yüzde 90’ı santral kaynaklı değil…” ifadelerini kullandı.