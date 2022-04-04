Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.
Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.
Bakanlar Kurulu karı şöyle:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.
Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.
Bakanlar Kurulu karı şöyle:
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