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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun oldu

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun oldu
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.

Bakanlar Kurulu karı şöyle:

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