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Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan'dan açıklama var

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Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan'dan açıklama var
Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan'dan açıklama var

İşte o açıklama;

Yazmaktan hep imtina ederim ama galiba farz oldu.
Grev hakkına sonuna kadar saygılıyım, ama çerçevesi içinde kalmak kaydıyla.
KKTC'nin büyük bir bölümü karanlıkta. Biraz sonra güneş de etkisi yitirecek ve karanlık tam basacak.
Evde hastası olanlar var. Evde küçük çocukları olanlar var. Sınavları ve dersleri olan olan öğrenciler var. Bilerek kesinti yapılması hiç doğru değil.
Elsen ile yapılan protokolda mutabakat şöyle. En az 60 MW'lık üretim santralı. Protokol uyarınca oluşturulan ve bilahare toplanan 12 kişilik komitenin 9 üyesi güneş enerjisine dayalı üretim santralı ile çevre dostu üretim santralı üzerinde mutabık kaldılar. Görüleceği üzere burada da sadece dört jeneratör ifadesi yok. ama sendika sadece dört jeneratör üzerinde durduğunu defalarca ifade etti.
Benim çağrım sağduyuya. KIBTEK'in üretim santralına şu andaki ihtiyacı ikincil. Dağıtım-iletim hatlarının revizyona ihtiyacı var. İskele ve Alayköy civarındaki hızlı büyümeyi karşılayabilmek için yatırıma ihtiyacı var. Trafoların ve yeraltı kablolarının elden geçirilmeye ihtiyacı car. Her rüzgarda, her aşırı yağışta kesilen enerjinin kader olmaması gerekir. KIBTEK'in ivedilikle bunlara eğilmesi gerekir. YK olarak bunlara önem verdiğimizi her platforma dile getirdik.
YK üyeleri arasında farklı görüşlerde olanların olması doğal ama bir bütünlük içinde topluma hizmet ön planda olmalı. Bunu YK ve çalışanlar olarak başardığımız gün birlikte bir çok şeyin üstesinden gelebileceğimiz gösterebiliriz. Umudum az olmakla birlikte, bunun yapılması gerektiğini tekrarlamak isterim.
Son bir şey: Herkes durduğu yeri ve pozisyonunu iyi bilmeli, ve topluma nasıl yararlı olacağını iyi hesap etmeli ve kişisel çıkarlar peşinde olmamalı. Önce vatandaş gelir. Bugün milletim için ne yaptım sorusu evine dönen her birey tarafından sorgulanmalı. Ama, itiraf edeyim ki, ben bunları bazı kişilerde göremiyorum.

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Erdal Onurhan sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

İşte sendika ile hükümet arasındaki uzlaşı protokolü

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