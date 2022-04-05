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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına Meftun Orkun Atandı

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Bakanlar Kurulu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkan, Asbaşkan ve bazı üyelerinin görevden alınmasına ve yeni Başkan, Asbaşkan ve üyelerin göreve atanmasına karar verdi.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına Meftun Orkun Atandı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yaptı. Kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Meftun Orkun, Asbaşkanlığı’na ise Atilla Deva atandı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.


Bakanlar Kurulu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkan, Asbaşkan ve bazı üyelerinin görevden alınmasına ve yeni Başkan, Asbaşkan ve üyelerin göreve atanmasına karar verdi.


Buna göre, Başkan Turan Büyükyılmaz, Asbaşkan Ahmet Ataksoy ve üyeler Ömer Çete, Hüseyin Ademgil, Coşkun Talihsiz ile Bülent Kaya görevden alındı.


Meftun Orkun Başkan, Atilla Deva Asbaşkan ve Özgür Arıkan, Dilaver Bilgen, Abdullah İşkey, Ali Horoz ile Ramazan Karal ise üye olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu’a atandı.

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