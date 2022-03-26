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KIB-TEK Yönetim Kurulu Değişti

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu değişti.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Değişti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı. 

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, görevinden alınarak yerine  Meftun Orkun atandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na  Meftun Orkun, Asbaşkanlığı’na Atilla Deva atandı. Yönetim Kurulu’na ise Özgür Arıkan, Dilaver Bilgen ,Cem  Pişmiş, Hasan Akyiğit ve Ramadan Karal  atandı.

İşte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu'nda görevden alınan kişiler:

Turan Büyükyılmaz (Başkan)

Ahmet Ataksoy (Asbaşkan)

Ömer Çete (Üye)

Hüseyin Ademgil (üye)

Coşkun Talihsiz (Üye)

Bülent Kaya (Üye)

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