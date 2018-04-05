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Kıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik sistemlerinin enterkonnekte çalıştırılmasının her iki kesim açısından avantajlı bir durum olduğunu belirtti.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

2016 yılından beri sürdürülen enterkonnektenin bir enerji alış-veriş anlaşması olmadığını, halihazırda devam etmekte olan bu bağlantının her iki kesimin yararına olacak şekilde sürdüğünü belirten KIB-TEK Yönetim Kurulu, “Özellikle 2011 yılında Vasiliko Santralı’nda meydana gelen patlama sonrasında uzun süreli enterkonnekte olarak çalışılmış ve Güney Kıbrıs’a elektrik enerjisi satışı yapılmıştır” ifadesini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki enterkonnekte sistem ve Güney Kıbrıs’tan satın alınan enerji konusunda yazılı açıklama yaptı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu açıklamasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Panelde anlatılmaya çalışılan, mevcut durumdaki Kıb-Tek’in gerçeklerinden hareketle ‘eğer bu yıl içerisinde toplamda 70 MW’lık santral yatırımı yapılmazsa belki kesinti, belki de Güney’den (gas türbünü santralı çalıştırılarak alınacaksa) 30 Dolar/Cent’lerde enerji satın alabiliriz’ denmiştir. Bu, şu an bu fiyata enerji satın aldığımız anlamına gelmemektedir. Fiyatlar, yakıt fiyatındaki değişikliğe ve üretim santralının türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu durum bir kez gerçekleşmiş ve çok az miktarda enerji alınmıştır. Buradaki amaç, durumun vahametini anlatmaktı. Güney’den enerji aldığımız ortalama ücretler tabloda da görüleceği üzere 18.6 USD Cent olarak gerçekleşmişken, biz 2011 yılında Güney’e 24 USD Cent’ten enerji satışı gerçekleştirdik.”

Açıklamada, 2011-12 döneminde Güney Kıbrıs’a 168 milyon kWh enerji satışı gerçekleştirilirken, son 1.5 yılda Güneyden 4 milyon kWh enerji alındığına dikkat çekilerek , “Amaç enerji alış verişi değil, enterkonnektenin avantajlarından her iki kesimin de faydalanmasıdır” ifadesine de yer verildi.

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