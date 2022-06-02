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Kıb-Tek Yönetim Kurulu, kurumda bazı üst düzey kadrolarda değişiklik yapıldığını duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, dünkü toplantısında, yeni bir başlangıç yapmak adına kurumdaki kadrolarda yeni bir organizasyona gidilerek, bazı üst düzey kadrolarda değişiklikler yapıldığını duyurdu.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu, kurumda bazı üst düzey kadrolarda değişiklik yapıldığını duyurdu

Kıb-Tek Yönetim Kurulu,”kurum genelinde en kıdemli mühendisler arasından birisinin müdür vekili olarak atanması prensibi” nedeniyle alınan karar uyarınca Gürcan Erdoğan ve Dalman Aydın’ın Koordinasyon Kuruluna sevk edilirken, en kıdemli mühendis olan Kamil Direl’in Kıb-Tek Genel Müdür vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Yönetim Kurulu, “Bu çalışmalar sonucu hiçbir elemanın barem veya kademesi yükseltilmemiş ve kuruma herhangi bir mali yük getirilmemiş olduğunu” da kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, 01 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, yeni bir başlangıç yapmak adına kadrolarda yeni bir organizasyona gitmiş ve bazı üst düzey kadrolarda değişiklikler yapmıştır. Kurum genelinde en kıdemli mühendisler arasından birisinin müdür vekili olarak atanması prensibi uyarınca bir karar almıştır. Bu karar uyarınca Sn. Gürcan Erdoğan ve Sn. Dalman AYDIN Koordinasyon Kuruluna sevk edilirken, en kıdemli mühendis olan Sn. Kamil Direl Kıb-Tek Genel Müdür vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu hiçbir elemanın barem veya kademesi yükseltilmemiş ve Kuruma herhangi bir mali yük getirilmemiştir. Kurum çalışanlarının çalışma motivasyonlarını yükseltmek için idari açıdan çalışmalarımız devam edecektir.”

Açıklamada, “Kıb-Tek’in yasa ile oluşturulmuş bir kamu tüzel kişiliği olduğu ve Yönetim Kurulunun amacının hizmetlerin devamlı ve sağlıklı bir şekilde sağlanması olduğu” ifade edilerek, “hizmetlerin kesintisiz devam etmesi” adına  alınan bu yeni kararın, “halk için daha yeni ve güzel kararların habercisi olacağı” da belirtildi.

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