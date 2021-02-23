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KIB-TEK Yönetim Kurulu Teknecik’te incelemelerde bulundu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Kıb-Tek Genel Müdürü Teknecik’te incelemeler yaptı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Teknecik’te incelemelerde bulundu

Ziyarette, Teknecik’te faaliyete geçirilecek ve kısa bir süre sonra Türkiye’den gelecek olan 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alan gezildi. Santral içerisinde detaylı inceleme yapıldıkdan sonra jeneratörlerin yerleştirileceği alanda gerekli çalışmalar yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Büyükyılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu, çalışanlara alt yapıdaki eksiklerin tamamen giderilerek hazırlıkların ivedilikle bitirilmesi ve gelecek jenaratörlerin çok kısa sürede faaliyete geçebilmesi için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirtti. 

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