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Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 4 isim yerine yeni atamalar yapıldı.
Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Samet Biricik yerine Barış Tilki, Erman Faydalı yerine Yalçın Koçyiğit, Ersan Karataş yerine Tarık Çerkez, Ramazan Karal yerine Ercan Turhan atandı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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