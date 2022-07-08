Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Samet Biricik yerine Barış Tilki, Erman Faydalı yerine Yalçın Koçyiğit, Ersan Karataş yerine Tarık Çerkez, Ramazan Karal yerine Ercan Turhan atandı.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Samet Biricik yerine Barış Tilki, Erman Faydalı yerine Yalçın Koçyiğit, Ersan Karataş yerine Tarık Çerkez, Ramazan Karal yerine Ercan Turhan atandı.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
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