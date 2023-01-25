KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Çuvalcıoğlu görevden alındı, yerine Arıkan atandı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Gürdal Çuvalcıoğlu’nun görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çuvalcıoğlu’nun yerine Özgür Arıkan atandı.
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Gürdal Çuvalcıoğlu’nun görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çuvalcıoğlu’nun yerine Özgür Arıkan atandı.
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