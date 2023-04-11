  • BIST 5.124,25
  • Altın 1242.077
  • Dolar 19.2851
  • Euro 21.0442
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı...

» »
KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı...
KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, "sivil itaatsizlik" adı altına işbaşı yapmayan personele, eylemlerini sona erdirmemeleri halinde uzaklaştırma ve geçici veya sürekli olarak işten durdurma kararı alacağı uyarısında bulundu.

Halkın mağdur edilmemesi için gerekirse santral ve tüm yerlerde verilmeyen hizmetlerle ilgili olarak ilk aşamada hizmet alımına, uzun vadede de yeni personel istihdamına gidileceği belirtildi.

Elektrik konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere değinilen KIB-TEK Yönetim Kurulu açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-SEN), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının gündeme gelip Meclis’te çalışılmaya başlandığı 31 Mart'ta greve başlama kararı aldığına işaret edilerek, Bakanlar Kurulu’nun aynı tarihte halkın mağdur olmaması için Resmi Gazete’de de yayımlanan emirname ile grev yasağı getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu’nun grev yasağı getirmesine rağmen El-Sen üyesi KIB-TEK çalışanları ‘sivil itaatsizlik’ adı altında işbaşı yapmamış, görev yerlerine gitmemiş, halkın alması gereken elzem hizmetleri dahi aksatacak şekilde eylem yapmaya devam etmişlerdir. Eylem adı altında yapılan bu gayrı yasal hareketlerin ev yangınına sebep olmasına, vatandaşın buzdolabında muhafaza etmesi gereken ilaçlarının kullanılamayacak hale gelmesine, hastane elektriğinin kesilmesine varan kesintiler yapılması üzüntü vericidir. Tüm halkımız mağdur edilmiştir.

KIB-TEK çalışanlarının kendi Toplu İş Sözleşmesi’nde var olan ‘grev hakkı’ başlığı altında düzenlenen maddede askeri bölge, hastane, havaalanı gibi elzem servislere hizmet verilmesi şartı ile grev yapılabileceği düzenlenmiş olmasına karşılık bu kurumların hepsi mağdur edilmiştir. 

Bugün buradan tüm kamuoyuna bildirmek isteriz ki, ‘sivil itaatsizlik’ adı altında yapılan işbu hareketin toplum menfaatini ciddi şekilde etkilediği, tüm işlerin aksadığı aşikardır.

Günlerdir işbaşı yapmayan tüm KIB-TEK çalışanlarını sağduyuya davet eder, halkımızın daha fazla mağdur edilmeden işbu eyleme son vermeleri gerektiğini, bugüne değin grev yasağına rağmen işe gelmemeleri ve grev yasağına uymamaları ile ilgili aleyhlerinde polis şikayeti yapıldığını ve disiplin işlemi başlatılacağını; yapılan sivil itaatsizliğin devam etmesi halinde ise ayrım yapılmaksızın işten uzaklaştırma ve geçici veya sürekli olarak işten durdurma kararı alınacağını, halkımızın daha çok mağdur edilmemesi için gerekirse santral ve gerekli tüm yerlerde verilmeyen hizmetlerle ilgili olarak ilk aşamada hizmet alımına gidileceğini ve uzun vadede de yeni personel istihdamına gidileceğini ve halkın mağduriyetinin minimum seviyeye getirilmesi için tüm çalışmaların yapılacağını değerli personelimize ve kamuoyuna saygı ile bildiririz.”

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’ndan “Oyuncağını Paylaş” kampanyası11 Nisan 2023 Salı 16:03
  • Akansoy, Mişaulis ve Kavazoğlu’nun anma törenine katıldı11 Nisan 2023 Salı 16:00
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı… Bir sonraki toplantı 17 Nisan'da yapılacak11 Nisan 2023 Salı 15:48
  • Cesurer: “Arızalara veya santrallere müdahalemiz olmayacak. Kopan koptuğu yerde kalacak"11 Nisan 2023 Salı 15:32
  • Trafiğe bir can daha!11 Nisan 2023 Salı 14:51
  • Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi11 Nisan 2023 Salı 13:35
  • Biyologlar Derneği, 17 Nisan Pazartesi günü etkinlik düzenleneceğini duyurdu11 Nisan 2023 Salı 12:29
  • Öztürkler: Koyduğumuz Hedefler Doğrultusunda Hizmete Devam11 Nisan 2023 Salı 12:13
  • Taçoy'dan elektrik kesintisi ve asgari ücret açıklaması11 Nisan 2023 Salı 11:50
  • Aydın: Şu an için üretim yeterli ancak ilerleyen saatlerde kesintiler yaşanabilir11 Nisan 2023 Salı 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti