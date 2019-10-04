Kıb-Tek zaman periyodlarını güncelledi

Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

KIB-TEK uygulamaya koyduğu 3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi:



Tarife Yapısı

Periyodlar 1 Kasım – 31 Mayıs 1 Haziran – 31 Ekim

Hafta İçi Hafta Sonları ve Tatiller Hafta İçi Hafta Sonları ve Tatiller

Yoğun Saatler 17:00 – 22:00 17:00 – 22:00 09:00 – 18:00 14:00 – 18:00

Normal Saatler 07:00 – 17:00 07:00 – 17:00, 22:00 – 24:00 18:00 – 23:00 09:00 – 14:00, 18:00 – 02:00

Y. Olmayan Saatler 22:00 – 07:00 24:00 – 07:00 23:00 – 09:00 02:00 – 09:00