KIB-TEK zanlılarına 2 gün tutukluluk

KIB-TEK'in Gazimağusa Şubesi'nde meydana geldiği iddia edilen vurgun ile ilgili tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar Gürmanoğlu ile Tanözü "Kamu görevlisi tarafından sirkat" suçlaması ile ilgili başlatılan soruşturma nedeni ile 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis mahkemede ilk etapta 28 Ağustos 2017 tarihinde 5 bin 90 TL sirkat edildiğini açıklarken, incelemenin devam ettiğini ve miktarın artma ihtimali olduğunu kaydetti.

OLAY NASIL OLDU?

Olayla ilgili polis açıklaması şu şekilde;

Mağusa’da, 28 Ağustos 2017 tarihinde Kıb-Tek tarafından, abonelerden pay-point sistemi ile tahsil edilen 26 bin 55 TL paranın 5 bin 90 TL’lik tutarının banka hesabına yatırılmayarak çalındığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen D.G. (K-35) ve T.T. (E-57) tutuklandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILIYORLAR

Tutuklanan 2 Kıb-Tek çalışanı bugün mahkemeye çıkarılıyor. Hesaplardaki açığın 600 Bin TL'yi bulması beklenirken paranın Kıb-TEK abonelerinden pay-point sistemi (Makinelere yatırılan ödemeler) ile tahsil edilen paranın eksik olması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

DÜN MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan araştırma sonucu ortay açıkan açık ile ilgili dün Kıb-Tek Genel Müdürü'nün Mağusa'ya gidip polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

PAY-POİNT HESAPLARINDA AÇIK

Hesaplardaki açığın 600 Bin TL'yi bulması beklenirken paranın Kıb-TEK abonelerinden pay-point sistemi (Makinelere yatırılan ödemeler) ile tahsil edilen paranın eksik olması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.