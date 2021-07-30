Kıb-Tek'de 18 günlük yakıt kaldı! Yine ihalesiz yakıt alımı gündemde!
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Kıb-Tek'de 18 günlük yakıt kaldığını açıkladı.
TV2020'de Reşat Akar'a konuşan Büyükyılmaz İhaleye çıkıldğını ancak ihalenin 24 Ağustos'a ancak bitebileceğini açıkladı.
Büyükyılmaz 20 Temuz tariinde Bakanlar Kurulu'na yazı gönderdiğini Bakanlar Kurulu kararı ile hızlı bir alım yapılması gerektiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.