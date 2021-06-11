KIB-TEK'de bir türlü ihale ile yakıt alınamıyor! İhale yine ertelendi!

KIB-TEK'de bir türlü ihale ile yakıt alınamıyor! İhale yine ertelendi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 14 Haziran Pazartesi günü sonuçlanacağı açıklanan 220 bin tonluk yakıt ihalesi, yine ertelendi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ihalenin, 24 Haziran 2021’ye ertelendiği ifade edildi.

NE OLDU?

28 Dolar rayiç bedel ile daha önce çıkılan ihale de iptal edilmiş ve daha yüksek fiyata 32$'a TPIC'den ihalesi alım yapılmıştı.

Ertelenen ihaleden sonra yine yüksek fiyata TPIC'den yakıt alımı yapılacağı iddia ediliyor.