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KIB-TEK'de EL-SEN'in grevi sürüyor

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KIB-TEK'de EL-SEN'in grevi sürüyor.. Yeniboğaziçi'nde bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
KIB-TEK'de EL-SEN'in grevi sürüyor

KIB-TEK'de EL-SEN'in grevi sürüyor..

 

ELEKTRİK YOK

Yeniboğaziçi'nde bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Sosyal medyadan tepkilerini belirten vatandaşlar savaşlar da bile Bayram zamanı ara verilir, acaba EL-SEN de halk Bayram'da mağdur olmaması için grevine ara veremez mi diye sordu?

 

EYLEM YAPILDI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan ELSEN, binaya girmek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Burada eylem yapan Elsen üyeleri, bakan Erhan Arıklı ile görüşmek istedi ancak polis izin vermedi.

Elsen başkanı Kubilay Özkıraç, bakanlık binasına bayram şekeri bıraktı.

Erhan Arıkılı’ya yönelik sloganlar atan ELSEN üyeleri binaya su şişeleri attı. Elsen üyeleri yeniden KIBTEK genel müdürlüğüne doğru hareket etti

 

ATEŞ YAKILDI

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