KIB-TEK'de görevden alma ve yeni atama. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca görevden alındı, yerine Hasan Akyiğit atandı.
Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Amca görevden alındı. Amca'nın yerine Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan Akyiğit atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Akyiğit'ten boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Ersan Karataş atandı.
AMCA SADECE 2 HAFTA GÖREV YAPTI
25 Mayıs 2022 tarihinde KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Amca, 2 hafta görev yaptı.
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