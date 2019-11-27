  • BIST 105.983
  • Altın 270,371
  • Dolar 5,7594
  • Euro 6,3411
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kıb-TEK'de Grev, Ekonomi ve Enerji Bakanı İstanbul'da... İhaleye çıkılacağını da açıkladı...

» »
Kıb-TEK'de Grev, Ekonomi ve Enerji Bakanı İstanbul'da... İhaleye çıkılacağını da açıkladı...
Kıb-TEK'de Grev, Ekonomi ve Enerji Bakanı İstanbul'da... İhaleye çıkılacağını da açıkladı...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısına katılmak amacıyla İstanbul’a gitti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıya katılacak olan Taçoy burada bir de konuşma yapacak.

Bir televizyon programına katılan Bakan Taçoy, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla da görüşeceğini, ardından Brüksel’e geçeceğini söyledi.

Taçoy programda, Kıb-Tek ile ilgili verdiği yanıtta, “İstihdam yapılacaksa Yönetim Kurulu nasıl yapılacağını açıklayacak. Başarı kriterleri de açıklanıp bir cevap verecektir. Millet kuruma saldırmaktan vazgeçsin. Gelsin bize ne yaptığımızı sorsun. Ne varsa herkes buyursun gelsin sorsun cevabını veririz. 36 istihdam da belirlenmiş kriterlerle yapılacak sınavlarla işe alınacaktır”dedi.

Taçoy, “Biz teknik bir şey için ihaleye çıkmayız. Bugünlerde ihaleye çıkacağız ama bizim koyacağımız şartlarla çıkılacaktır. Yapılacak işlerde her şey açık ve şeffaf olacaktır. Kurumun fiyatları şöyle ya da böyle aşağıya gidecek”ifadelerini de kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkametgâhında Uyuşturucu Bulunan Nijeryalı Tutuklandı26 Kasım 2019 Salı 22:36
  • Üstel: Bilet fiyatları yüksek vergilerden dolayı pahalı26 Kasım 2019 Salı 21:50
  • Tatar, İstanbul’daki temaslarına başladı26 Kasım 2019 Salı 21:30
  • Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor26 Kasım 2019 Salı 19:44
  • Yağışlara Dikkat! Güneyde Sarı alarm26 Kasım 2019 Salı 19:34
  • KTAMS, Maaş ve Ücretlerin Düzenlenmesi Yasası’na ilişkin değişiklik önerilerini sundu26 Kasım 2019 Salı 18:45
  • Arıklı; “Biz karınca, diğer partiler ağustos böceği… Çalışan kazanacak”26 Kasım 2019 Salı 18:39
  • Yeşilyurt bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi26 Kasım 2019 Salı 18:32
  • İzcan: “Çözüm şekli federasyon, iki devletli çözüm gündemden kalkmıştır”26 Kasım 2019 Salı 18:24
  • Berlin görüşmesinin ardından Rum basını26 Kasım 2019 Salı 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti