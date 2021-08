KIB-TEK'de neler oluyor? 28$ dediler 49,40$'a ton başına taşımacılık hizmeti alıyorlar

Merkezi İhale Komisyonu'nuın açmış olduğu KIB-TEK akaryakıt ihalelerinde en düşük taşıma fiyatını atan Sideral denizcilik açıklama yaptı.

İşte açıklama;

İhalesiz olarak TIPIC ten doğrudan yapılacak 36 bin ton Akaryakıt alımı için ton başına ödenecek bedel Med Platt Mean + $22 dolar ve navlun taşıması için ise Gizde İletişim Ltd. ( Mors Ltd) e ödenecek bedel $27.40 dolardır.Yani Vurguncular KIB TEK i zarara uğratarak ton başına $49.40 dolar ödetecekler.

İhalede en düşük en düşük teklifi veren Sidereal Denizciliğin fiyatı $33.38 dolardı yani ton başına $16.02 dolar daha fazla para ödeyerek 36 bin tonda $576,720 dolar KIB TEK zarara uğratılıyor. Kara tankerleri ile yapılan Akaryakıt taşıması için ödenecek bedel ton başına $52 dolar ve Akaryakıt bedeli olarak da ton başına Med Platt Mean +$22 dolar ve toplamda ton başına taşıma bedeli olarak TIPIC e $74 dolar ödenecektir. İhalede en düşük teklifi veren Sidereal Denizciliğin fiyat teklifi $33.38 dolardı.Aradaki fark ton başına $40.62 dolardır. Kara tankerleriyle yapılan taşıma için de ayrıca 2400 ton taşıma için toplamda KIB TEK $97,488 dolar zarara uğratılıyor. Doğrudan alımla hem gemi hem de kara tankerleri ile ARIKLININ TIPIC ve Gizde İletişim (MORS Ltd) le Yakıt taşıttırma sevdası yüzünden KIB TEK $674,208 dolar zarara uğratılıyor