Kıb-Tek'de sürgüne isyan çıktı! Çalışanlar iş bıraktı!

Bu sabah Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Mağusa şubesinde ilginç gelişmeler yaşandı.

Detay Kıbrıs-Özel Haber

Lefkoşa'dan Mağusa'ya altı ay önce görevlendirilen Hüseyin Sönmezoğlu'nun görev süresi tekrar uzatıldı. Toplu İş Sözleşmesine göre Lefkoşa'ya dönmesi gerekirken TİS ihlal edilerek Sönmezoğlu'nun 3. kez bu kez İskele'ye sürüldüğü öne sürüldü.

Dün akşam Mağusa'daki şube sorumlusu Hüseyin Sönmezoğlu' nun İskele Bölge amirliğine görevlendirildiğinin öğrenilmesi üzerine Mağusa Kıb-Tek personeli Kıb-Tek'de bir saatlik işe girmeme/almama eylemi yaptı.

Yaşananlarla ilgili ise EL-SEN ise herhangi bir eylem ve grev kararı almadığı öğrenildi.

EL-Sen'in Mağusa ve İskele temsilcileri görevlerinde istifa etmiş durumda oldukları da öğrenildi.

Gazimağusa Kıb-TEK'de çalışanlar bir saat iş almama eylemi yaptı.

El-Sen ile Kıb-Tek yönetimi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)'ne göre çalışanlar en fazla 2 dönem 3'er ay olarak başka bir yerde görevlendirebiliyor.