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Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!
Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!

 

ÖNEMLİ DUYURU

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde saat 12:00 ile 22:00 arasında ihtiyaca göre dönüşümlü olarak birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyurulur.

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