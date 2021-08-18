Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!

ÖNEMLİ DUYURU

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde saat 12:00 ile 22:00 arasında ihtiyaca göre dönüşümlü olarak birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyurulur.