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KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!

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KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!
KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!

KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!

İşte KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı  Yusuf Avcıoğlu'nun paylaşımı;

TUZ KOKTU (!)

Dün gece, Gece Operasyonuyla 16 yandaşın/akrabanın daha Kıbtek'e istihdam edildiğini biliyor musunuz?

Geriye istihdam edilmemiş kalan tek yandaşın Ünal Beyin Gözlükleri olduğunu biliyor muydunuz?

Peki bu sefer daha farklı bir "Akrabalık Stratejisi" uygulandığını biliyor muydunuz?

Cevap alamadığımız soruları da tekrar soralım:

1️⃣ SÖZDE SINAV SORULARINI HANGİ EĞİTİM KURULU HAZIRLADI?

2️⃣ CEVAP ANAHTARLARINDA ADAYLARA ISLAK İMZA ATTIRILMAMASININ SEBEBİ NEDİR?

3️⃣ GEÇİCİ İŞÇİLER HANGİ SINAVLA İŞE ALINDI?

4️⃣ GEÇİCİ İŞÇİ LİSTESİ NEYE GÖRE VE NASIL BELİRLENDİ?

5️⃣ GEÇİCİ İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU ALINDI MI?

6️⃣ GEÇİCİ İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU ALINMADIYSA, FIRSAT EŞİTLİĞİ NASIL SAĞLANDI?

7️⃣ PARTİLERİN, PARTİZANLARI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE SENDİKA YÖNETİMİNİN BİRİNCİ DERECE AKRABALARI ARASINDAN "ÇALIŞAN SEÇMESİ" ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL Mİ?

⛔️ KKTC Anayasası / Eşitlik - Madde 8

1️⃣ Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

2️⃣ Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

Hakkı yendiğine inananlar, hâlâ dava açıp hakkınızı savunmayacak mısınız?

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