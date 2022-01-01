KIb-TEK'e 2 yeni santral! 2x25 MW Mobil Treyler Gaz Türbini santrali Teknecik'e tesis ediliyor

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki üretimi çeşitlendirmek ve santralin kurulu gücünü artırmak üzere, 2x25 MW Mobil Treyler Gaz Türbini santralı tesis edilecek.
Teknecik Elektrik Santrali’ndeki üretimi çeşitlendirmek ve santralin kurulu gücünü artırmak üzere, T.C. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) uhdesinde bulunan 2x25 MW Mobil Treyler Gaz Türbini santralının Teknecik Santralı’na tesis edilmesine yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan yetkilendirildi.
Karar, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alındı.
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