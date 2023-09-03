KIB-TEK'e 78 Kişilik Münhal açtılar, toplam 143 kişi işe aldılar!

Şaibeli sınav iddialarından sonra bu kez da KIB-TEK'e fazla istihdam gündem oldu.

KIB-TEK'e 78 Kişilik Münhal açtılar, toplam 143 kişi işe aldıkları ortaya çıktı.

78 kişi şaibeli münhal sınavı ile işe alınırken 65 kişinin ise sözleşmeli olarak münhalsiz sınavsız işe alındıkları öne sürüldü.

Tüm istihdam edilenlerin yarın işe başlayacakları da ileri sürüldü.

KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun yapılan istihdamlarla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.