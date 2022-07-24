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Kıb-Tek’e “Akaryakıt Temin Edilmesi” kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

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Kıb-Tek’e “Akaryakıt Temin Edilmesi” kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Kıb-Tek’e “Akaryakıt Temin Edilmesi” kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “Yapacağı Akaryakıt Alımlarında Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihtiyacına düşmemesi ve ülkede elektrik kesintileri yaşanmaması adına acil yakıt ihtiyacını karşılamak üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 23.7.2022 tarih ve HAK/63/2022 sayılı kararı doğrultusunda, akaryakıt (fuel oil) temini ve taşınması ile ilgili önergeye ekli sunulan teklifler içerisinde en düşük fiyat olması ve en hızlı şekilde tedarik sağlayacak olması nedeniyle lçkale Sosyal Hizmetler Taş. lnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketten 60,000± mton akaryakıt temin edilmesine” karar verdi.

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