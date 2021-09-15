Kıb-Tek'e Alınan Akaryakıt Şartnameye Uygun Değil!

İşte Erhürman'ın Açıklaması;

Elektrik için gelen akaryakıtın temiz olup olmadığı konusunda kamuoyu algısında bir bulanıklık yaratma çabası devam ediyor.

Oysa Yüksek İdare Mahkemesi'nin, yapılan alıma ilişkin kararın ilk nazarda hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği 8.9.2021 tarihli D. 10/2021 sayılı ara emrine ilişkin gerekçeli kararın 13. sayfasında aynen şu ifadeler yer alıyor:

"KIBTEK adına tanıklık eden Genel Müdür Yardımcısı ..., Ağustos ayında yapılan son iki alımdaki akaryakıtın kirli çıktığını ve şartnameye uygun olmadığını, buna rağmen alımın yapılarak kullanıldığını ifade etmiş"tir...

Yani, akaryakıtın kirli olduğunu ve buna rağmen alınarak kullanıldığını davalı KIBTEK'in Genel Müdür Yardımcısı Mahkeme'de söylüyor. Ve siz şimdi hukuka aykırı olduğunu Mahkeme size söylemişken, yani bile bile, aynı yöntemle bu ülkeye akaryakıt getirme kararı alıyorsunuz.

Yalnızca bu bile bu ülkeyi nasıl bir zihniyetle "yönetmeye" kalktığınızı yeterli açıklıkta gösteriyor. Ne hukuk tanıyorsunuz, ne halk sağlığı! Ve bilin ki bunun sorumluluğu "hükumet" olarak hepinize ait! Öyle "üzgünüm" falan diyerek geçiştiremeyeceksiniz!!!