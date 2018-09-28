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"KIB-TEK'e baskın" haberlerine yalanlama geldi

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu'ndan KIB-TEK'e Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun KIBTEK'e baskın yaparak bazı belgelere el koyduğu haberleriyle ilgili açıklama geldi
"KIB-TEK'e baskın" haberlerine yalanlama geldi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu sosyla medya hesabından KIB-TEK'e  Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun KIBTEK'e baskın yaparak bazı belgelere el koyduğuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bazı görsel ve yazılı basın kanallarında, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun KIBTEK'e baskın yaparak bazı belgelere el koyduğu vs gibi haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. 
Haberde KIBTEK sanki var olan delilleri veya dosyaları gizleme çabasındaymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Aksine, KIBTEK Yönetim Kurulu olarak göreve gelmemizin üzerinden henüz daha 1 Ay geçmişken, KIBTEK'in tepeden tırnağa denetlenmesi için Maliye Bakanlığı'na bağlı Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'ndan bunu talep eden KIBTEK Yönetim Kurulu'nun ta kendisidir.
13 Mart 2018 tarihinde Dörtlü Hükümetin Bakanlar Kurulu Kararıyla göreve gelen yeni KIBTEK Yönetim Kurulu alışılmışın aksine fazlasıyla şeffaf ve her türlü denetlemeye açıktır.
Kamuoyunun bilgisine."

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