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KIB-TEK'e yeni atama

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KIB-TEK'te görevden alma ve atamalar ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
KIB-TEK'e yeni atama

Görevden alma ve atamalar devam ediyor.

KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NA HÜSEYİN PAŞA ATANDI

Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Ü(K-l)369-2022 sayı ve 7 Temmuz Perşembe tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Tarık Çerkez’in bu görevinden alınarak yerine Hüseyin Paşa’nın üye olarak atandığı belirtildi.

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