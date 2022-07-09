KIB-TEK'e yeni atama

Görevden alma ve atamalar devam ediyor.
KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NA HÜSEYİN PAŞA ATANDI
Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Ü(K-l)369-2022 sayı ve 7 Temmuz Perşembe tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Tarık Çerkez’in bu görevinden alınarak yerine Hüseyin Paşa’nın üye olarak atandığı belirtildi.
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