Kıb-Tek'e Yönelik Aykırı Santral Uyarısı ve Eleştiriler! Yine AKSA!

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan basın açıklaması

Aksa’nın sözleşmeye aykırı olarak getirdiği santral 24 yaşında düşük kapasitede olduğu ve testleri geçmediğini basından öğrendik. Kıbtek bu santrali “red” edecektir, aksi halde suç işlenmiş olacaktır.

KIB-TEK Yönetim Kurulunu Uyarıyoruz.

Kabul Komisyonuna sözleşmeye aykırı santralin kabulü için baskı yapmayınız.

Testleri geçmeyen santral sanki uygunmuş gibi kabul edilerek kira bedeli ödenemez. Bu konuda Kabul Komisyonuna baskı yapılamaz.

Basına yapılan bilgilendirmede kurulum için gelen santralin 17,5 MW ve yeni olduğu yazılıdır. Teknik Muayenede yeni olmadığı ve 17.5 MW olmadığı tespit edilmiştir. KIB-TEK Yönetim Kurulu‘nca Bu santral RED edilmelidir, RED edilmesi halinde herhangi bir kapasite sorunu yoktur.

RED’i müteakip AKSA’nın alacağı olumsuz işletme yöntemlerinin sözleşmenin feshi olacağı ve diğer yasal sorumlulukları kendilerine yazılı olarak iletilmelidir.

Özel sektöre teşvik vererek kurulacak sistemler yerine KIB-TEK’e mali destek vererek Kamuya hizmet edecek sistemler ve depolama tesisleri kurulmalıdır.

KIB-TEK’in acilen bakım, onarım, rehabilitasyon ve yenileştirme faaliyetleri ile üretim kapasitesi tam olarak hizmete amede edilmelidir. Böylece sermayeye bağımlılığı ORTADAN KALDIRILACAKTIR.

KIB-TEK; Yönetim Kurulunun yetersizliği nedeniyle, çalışanlar beceriksiz, üretemez, kapasitesini verimli kullanamaz, fazla maaş alıyorlar gibi geçersiz ifadelerle yıpratılmaktadır. KIB-TEK çalışanlarının sorumluluklarındaki tesisler örnek seviyededir. Mühendisleri de Teknisyenleri de tüm çalışanları da Memleketlerine karşı sevgi ve sorumluluk aşkı ile görev yapmaktadırlar. Makina Mühendisleri Odası olarak bunu bizzat yerinde tespit ettik.

Abartılı imzalanan ve ödenen kira bedelin yarısından bile istifade edilmeden, vahşi sermayenin eski tesislerine değerinin onlarca misli bedel ödenmektedir.

Abartılı ve kamu yararı korunmadan imzalanan Kalecik(II ve III) sözlşmeleri ile yakıt bedeli 2 misli kira bedeli ise 20 misli Kıbrıs Türk halkı tarafından ödenmektedir.

Kalecik III‘ü imzalayanlar ile Kalecik II’yi yetkisizce imzalayan o dönemin bakanı da YARGI önünde attığı imzanın kamu yararına ve ihtiyacına uygun olduğunu ispat etmelidir.

Enerji verimliliği her safhada olmalıdır. Üretim safhasında enerji verimliliği % 60 zafiyetlidir. Bu zaafiyet gözardı edilerek sadece “kullanım safhasında verimlilik” çağrısı yeterli değildir.

Söylemle çelişen gerekçeler ile: 2027 yılına kadar devam eden Kalecik II anlaşması varken zamanından evvel ve Kalecik II ye ve Yasal Mevzuata aykırı şekilde Kalecik III imzalanmıştır. Bu konu da odamızın takibindedir ve yasal süreç devam etmektedir.