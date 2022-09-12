Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi ertelendi

Daha önce gerçekleştirilen ancak iptal edilen ardından da canlı yayında yapılacağı kaydedilen ihale aniden ertelendi.
Yeniden çıkılan ihalenin pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacağı ve ‘canlı yayınlanacağı’ kaydedilmişti.
Daha önce gerçekleştirilen ancak iptal edilen ardından da canlı yayında yapılacağı kaydedilen ihale aniden ertelendi.
Yeniden çıkılan ihalenin pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacağı ve ‘canlı yayınlanacağı’ kaydedilmişti.
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