KIB-TEK'in akaryakıt ihalesinde yeni teklifler değerlendirilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için bugün yapılan ihaleye 7 firma katıldı.
Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı.
Komisyonda yapılan değerlendirmeler sonrasında teklif dosyasında 3 firmanın şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile teklifleri geçersiz sayılmıştı.
Toplamda yapılan 7 teklifin 4’ünün ise teklifleri geçerli olarak kabul edilmişti.
Teklifleri geçerli kabul edilen şirketler, yeni tekliflerini sundu.
Şirketlerin ikinci teklifleri şu şekilde:
-Gulf Petrol: 30 Dolar
-İçkale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 45 Dolar 93,76 Cent
-Sülem Sistem Elektrik Limited: 19 Dolar 80 cent
-Sideral Lines Ltd: 45 Dolar 94 Cent
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