KIB-TEK'in akaryakıt ihalesinde yeni teklifler değerlendirilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için bugün yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan değerlendirmeler sonrasında teklif dosyasında 3 firmanın şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile teklifleri geçersiz sayılmıştı.

Toplamda yapılan 7 teklifin 4’ünün ise teklifleri geçerli olarak kabul edilmişti.

Teklifleri geçerli kabul edilen şirketler, yeni tekliflerini sundu.

Şirketlerin ikinci teklifleri şu şekilde:

-Gulf Petrol: 30 Dolar

-İçkale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 45 Dolar 93,76 Cent

-Sülem Sistem Elektrik Limited: 19 Dolar 80 cent

-Sideral Lines Ltd: 45 Dolar 94 Cent