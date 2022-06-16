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Kıb-Tek’in AKSA'ya borçlarını devlet devralacak!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin 851 TL,48 kuruşluk elektrik alım borcu ile gecikme zammı tutarının, devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa önerisi,Resmi Gazete’nin duyurd
Kıb-Tek’in AKSA'ya borçlarını devlet devralacak!

“ Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında Yasa Önerisi”ni UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ile CTP Milletvekili Fikri Toros birlikte hazırladı. 

Öneriyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde  Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması amacıyla hazırlanan yasa önerisinin genel gerekçesinde, mali yapısı bozulan kurumun enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi açısından bir an önce AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devralınarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kamu hizmeti verme kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yasa önerisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 31 Mart itibarıyla AKSA'ya olan elektrik alım borcu ile gecikme zamları ve bu tarihten itibaren bu borca gelen faizleri ve/veya gecikme zamlarını kapsıyor.

Yasa Önerisi, 31 Mart itibarıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA'ya olan 989 milyon 313 bin 841.47 TL, elektrik alım borcu ile 56 milyon 812 bin 10.01 TL olan gecikme zamları olmak üzere toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin 851.48 TL borcun ve bu tarihten itibaren bu borca gelecek faiz ve/veya gecikme zammı tutarlarının devlet borcu olarak devralınmasını öngörüyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname ise altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılacak.

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