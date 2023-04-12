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Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti

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Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti
Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı” Meclis Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanarak, Genel Kurul’a gönderildi. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.00’da söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi gündemiyle toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve KIB-TEK’ten yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 

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