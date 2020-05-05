KIB-TEK'in başına Gökbörü getirildi

Detay Gazetesi Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim Gökbörü'nün atanacağını 5 Aralık 2019 tarihinde okuyucularına duyurmuştu. Süreç gecikmeli de olsa aynen yaşandı.
Erdal Onurhan’ın istifası nedeniyle boşalan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü getirildi. Bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığ’ına Selim Gökbörü atandı.
Başbakan Ersin Tatar’a yakınlığıyla bilinen, geçmiş yıllarda Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı görevini yapan, 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olan UBP MYK üyesi Selim Gökbörü’nün atamasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KIBRIS TÜRK ELEKTRiK KURUMU (KIB-TEK) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ATAMA YAPILMASI KARARI:
“Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın S’inci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)64-2019 sayı ve 25.6.2019 tarihli kararı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’na Başkan olarak atanan Erdal Onurhan’ın istifa etmesi nedeniyle boşalan yerine Selim Gökbörü’nün Başkan olarak atanmasına karar verdi.”
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