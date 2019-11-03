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KIB-TEK’in Mali Özerkliği kaldırılıyor!

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KIB-TEK’in Mali Özerkliği kaldırılıyor!
KIB-TEK’in Mali Özerkliği kaldırılıyor!

KIB-TEK’in Mali Özerkliği kaldırılıyor!

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı yarın toplanacak olan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylaması yapılacak.

 

KIB-TEK Bütçesi artık Genel Bütçe içerisinde

KIB-TEK'in var olan sınırlı özerkliği de ortadan kaldıracak yasa ile KIB-TEK bütçesinin genel bütçe içerisinde yer alması ve harcama yetkisinin maliyeye verilmesi öngörülüyor.

 

YATIRIMLAR DA DURDURULMUŞTU

UBP-HP hükümeti Kıb-Tek’te yatırımların yapılması sürecine fren bastı, komite çalışmalarını tamamlayamadı. Dün itibarı ile El-Sen ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy arasında imzalanan sözleşmenin süresi doldu.

 

KIB-TEK’te yatırım başka bahara!

 

KOMİTE BATTOS OLDU

Ekonomi Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan 6 Eylül tarihli mutabakat metnine göre oluşturulan “Enerji Yatırım Komitesi”ne   El-SEN tarafından görevlendirilen Akademisyen Doç. Dr. Hasan Altıok Detay Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre komite toplantıları 45 günlük sürenin bitmesine rağmen sonuca ulaşmadı. Hasan Altıok Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada oluşturulan komite çalışmaları tamamlanamadı dedi.

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KIB-TEK’E YATIRIM YOK

Ekonomi Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan 6 Eylül tarihli mutabakat metnine göre “Komite 30 günlük sürede çalışmalarını tamamlayacak ve geriye kalan 15 günlük süre içerisinde şartname hazırlanacak ve ihaleye çıkılmak üzere Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilecektir” yazmasına rağmen süreç işletilmedi ve ihaleye çıkılmadı.

 

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