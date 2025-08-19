  • BIST 10977.16
KIB-TEK’in sistemine sızan zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak...

KIB-TEK’in sistemine sızan 20 yaşındaki şahıs 6 gün daha tutuklu kalacak.
KIB-TEK'in sistemine sızan zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak...

Mahkemeye meseleyle ilgili bilgi veren polis çavuşu Ali Gencer, zanlı K.T. (E-20)’nin 31.05.2025 ile 2.06.2025 tarihleri arasında, henüz tespit edilemeyen bir bilişim sistemi aracılığıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network uygulamasına gizlice ve hukuka aykırı şekilde giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, sistemden herhangi bir zarara yol açmadan çıkış yapıldığının tespit edildiğini aktaran Gencer, olayın 15 Ağustos 2025 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

Soruşturmanın tamamlanmadığını belirten Gencer, zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

