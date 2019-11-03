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“Kıb-Tek'in tüm borçlarının 2020 mart ayında sıfırlanması planlanıyor”

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“Kıb-Tek'in tüm borçlarının 2020 mart ayında sıfırlanması planlanıyor”
“Kıb-Tek'in tüm borçlarının 2020 mart ayında sıfırlanması planlanıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK'in tüm borçlarının 2020 Mart ayında sıfırlanmasının planlandığını söyledi.

Taçoy, yaptığı açıklamada, “KIB-TEK’i kamu yararı bağlamında çalıştırmak amacıyla göreve başladığım haziran ayında aylık tahsilat 110 milyon TL bandındayken bugün 160 milyon TL bandına çıkmıştır. Bizim dönemimizde zam yapmamamıza rağmen ve güneş enerjisinin daha yaygın kullanımına rağmen bugün KIB-TEK'in aylık tahsilatı yaklaşık 50 nilyon TL artmıştır” dedi.

Borcundan dolayı kesilen elektrik enerjisinin, gerekli ödemeler yapılmadan veya yapılandırılmadan artık bağlanmadığına vurgu yapan Taçoy, bu konuda getirilen disiplinin kısa zamanda meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Taçoy açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dağıtım alt yapımıza yönelik ise gerilim oynamaları, şimşek, yıldırım, yağmur durumlarında oluşan arıza ve kesintilerin azamiye indirilmesi için çalışma başlatıyoruz.  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak 24 Temmuz 2019 tarihinde ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde KIB-TEK’in üstlendiği toplumsal fonksiyon ve enerji üretimindeki stratejik öneminin bilincinde adımlarımızı atmaya devan edeceğiz.

Bugüne kadar temelde şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir mali yapıya sahip bir kurum yaratmak için attığımız adımları, bugünden sonra da mali yönden de daha güçlü bir kurum yaratmak için devam ettireceğiz. Ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde bizlere inanan ve bu gururu yaşamamıza vesile olan başta KIB-TEK Yönetim kurulu ve çalışanları olmak üzere tüm halkımıza teşekkürü bir borç bilirim.”

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