KIB-TEK'in yakıt ihalesi yine yılan hikayesi!

Avcıoğlu, “KIB-TEK’in Akaryakıt Taşıma İhalesini 28 Dolar’ın altına vermeyecek olan, hatta kimsenin bu fiyatın üzerine artık yakıt taşıyamayacağını iddia eden Erhan Arıklı'dan, ihalede tekliflerin açılmasının üzerinden bir saati aşkın süre geçmiş olmasına rağmen henüz ihale sonuçlarını ilan eden ve kurumun ne kadar kâr ettiğini belirten bir açıklama gelmedi” notunu düştü.

Avcıoğlu, açıklamasının devamında, Arıklı’ya 13 soru yöneltti: