KIB-TEK’in yakıt stoku tükeniyor ve TPİC’in elinde uygun nitelikte yakıt yok!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali'nde 7 günlük yakıt stoğu kaldığını ve TPIC'in elinde uygun nitelikte yakıt stoku olmadığını, ayrıca bu yakıtı taşıyacak özellikte bir tanker gemisinin de olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un TPIC’le imzalanan akaryakıt temin anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamaya değinerek, Teknecik Elektrik Santrali’nde 7 günlük yakıt stoğu kaldığını ve TPIC’in elinde uygun nitelikte yakıt stoku olmadığını, ayrıca bu yakıtı taşıyacak özellikte bir tanker gemisinin de olmadığını açıkladı.

“Muhtemelen Teknecik’teki üretimi azaltıp, Kalecik AKSA santralindeki üretimi artırarak zaman kazanmaya çalışılacak” diyen Avcıoğlu, diğer yandan ise yakıt getirecek firma arayışına girilmiş durumda olunduğunu kaydetti. “Bu mi sizin bahsettiğiniz arz güvenliği?” diyerek soru yönelten Avcıoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a yanıtlaması için 8 maddelik bir soru dizisi yöneltti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

16 Haziran 2022:

Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt tedariki konusunda TPIC’le anlaşma imzalandığını da belirterek, “bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır” dedi.

20 Haziran 2022:

TPIC’in elinde evsafa uygun Fuel Oil stoğu olmadığı gibi, bu yakıtı taşıyacak özellikte gemi de şuan yok. Kıb-Tek’in ise yaklaşık “7-Günlük Yakıt Stoğu” kalmış durumda. Muhtemelen, Teknecik’teki üretim azaltılıp, Kalecik’teki üretim attırılarak, zaman kazanılmaya çalışılacak.

Diğer yandan ise yana yana Yakıt getirecek firma arayışına girilmiş durumda…

Bu mu sizin bahsettiğiniz ARZ GÜVENLİĞİ?

Kendi çıkardığınız Yasa Gücünde Kararnameyi, yine bizzat kendiniz mi ihlal ediyorsunuz?

Bu mu sizin bahsettiğiniz İSTİKRAR?

Diğer yandan sorulması gereken bir takım sorular da var:

1-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinin SÜRESİ nedir?

2-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde YAKIT FİYATI nedir?

3-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde NAVLUN FİYATI nedir?

4-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde YAKIT SPESİFİKASYONLARI nedir?

5-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde de, Yakıt Spesifikasyonları çerçevesinde, İhalelerde olduğu gibi HER SEVKİYATTA YAKIT ANALİZİ yapılacak mı?

6-) TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesi ile alınacak YAKITIN LİMİT-DIŞI gelmesi durumunda, İhalelerde olduğu gibi CEZA uygulanacak mı?

7-) TPIC’in ilgili Yakıtı temin edebilmek için, YAKIT SPESİFİKASYONLARINDA DEĞİŞİKLİK (Limitlerin Düşürülmesinin) talep edildiği iddiaları doğru mudur?

8_) Yakıt Spesifikasyonlarının düşürülmesi halinde, HALKI ZEHİRLEMENİZE İZİN VERMEYİP, DAVA DOSYALAYACAĞIMIZIN farkında mısınız?