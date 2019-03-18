Kıb-Tek'in yeni 3 zamanlı kontrol sende tarifesine vatandaşlardan çok büyük ilgi

Kıb-Tek’in 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi hem ülke ekonomisi hem de vatandaşlar için büyük avantajlar sağlıyor:

3’lü tarifeyle aboneler elektriği hafta içi 0.6508 TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı tarifeden kullanabilecek.



Hafta sonu ise kws ücretleri daha da düşüyor, buna göre yeni dönemde aboneler elektriği hafta içi 0.6308 TL, 0.9873 TL ve 1.2708 TL olmak üzere üç farklı tarifeden kullanabilecek. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su motoru ve su ısıtma gibi işlerini geceye kaydıran abonelerin faturası düşüyor. Kıb-Tek ayrıca 30 günlük periyodda kullanımı 300 kilovat saatin altında kalan ev abonelerine ek %15 indirim sağlıyor.

Aboneler, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza alabilecek ve bu yolla ev ekonomisine katkı sağlayabilecek.

Elektrik mevzuatında yapılan son düzenlemeye göre, hafta içi saat 22.00’den sonra elektrik kullanımlarında kilowat saat başına 65 kuruşa elektrik kullanılabilecek. Hafta sonu yoğun olmayan saatlerde ise rakam 63 kuruşa düşüyor.

Elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabiliyor. Buna göre, 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, hafta içi sabah saat 07.00’den akşam üzeri 17.00’ye kadar, elektrik tüketimlerinde kilovat saat (kwh) başına 0.9873 TL ödenirken,

“puant” adı verilen zaman dilimlerinde ise, elektriğin fiyatı artıyor. Tüketimin en çok olduğu zaman dilimi olan, akşam üzeri saat 17.00’den gece 22.00’ye kadar, elektriğin fiyatı 1.2908 TL’ye çıkıyor.

Puant dışı olan gece 22.00 ile sabah 07.00, saatleri arasında ise aboneler 65 kuruşa elektrik kullanabiliyor.

Tek zamanlı tarifeden elektrik almaya devam edecek aboneler ise, gün boyu 0.9873 TL sabit ücretle elektrik kullanabilecek.

Normal tarifeye göre %35’e varan tasarruf imkânı



HAFTA İÇİ

- 07.00-17.00 arasında kWh başına 0.9873 TL

- 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2908 TL

- 22.00’den sabah 07.00’ye kadar ise kws ücreti 0.6508 TL

HAFTA SONU

- 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2708 TL

- 24.00’den sabah 07.00’ye kadar ise 0.6308 TL’ye

- 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 saat aralıklarında ise elektrik kWh başına0,9873 TL



Faturadan %15 indirim fırsatı

Kıb-Tek 30 günlük periyotta kullanımı 300 kilovat saat veya altında olan ev aboneliklerinde ister tek zamanlı tarife, isterse 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi abonesi olsun fark etmeksizin faturadan %15 indirim yapacağını açıkladı. Kullanıcının hangi saat diliminde ve hangi fiyattan elektrik kullandığına bakılmaksızın kullanılan toplam elektrik 300 kilovat saatin altında olduğunda kullanıcılar doğrudan %15 indirimi faturalarında görecek.



Tüketim arttıkça artan fiyatlara son Kıb-Tek 3 zamanlı kontrol sizde tarifesiyle dilimleri de ortadan kaldırdı. Böylece bundan böyle tüketim arttıkça kilovat saat ücretleri değişmeyecek. Bunun yanında sosyal yardım maaşı alıp bunu belgeleyen tüketicilerin yararlandığı Sosyal Yardım Tarifesi’de tüketicilerin indirimli olarak kullandıkları 250 kilovat sınırlaması da ortadan kalkıyor. Tüketiciler, kullanım miktarından bağımsız olarak indirimden yararlanabilecekler.

Hangi cihaz çok tüketiyor?

Elektrikli eşyalarda enerji tüketimine göre G39;den A39'ya sınıflandırma yapılmaktadır, bunlara yeni teknolojilerle ;A+, A++, A+++; gibi daha verimli cihazlar da eklendi. A ile G sınıfı arasında 2 kattan fazla enerji tasarrufun söz konusudur. Fiyatı yüksek olsa da, A sınıfı veya daha verimli cihazlar tercih edilmelidir. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su ısıtıcıları, motorlar, elektrikli fırın ve ocaklar ve hatta klimalar evlerimizde enerji tüketiminde başı çekmektedir. Bu ürünlerin enerji verimli olanlarının tercih edilmesi ve mümkün olanlarının sadece puant dışı zamanlarda çalıştırılmaları, elektrik faturanızda hatırı sayılır bir düşüşe neden olacaktır. Ayrıca akkor ve halojen ampullerin de enerji tüketiminde hatırı sayılır yeri vardır bu ürünlerinde led lambalarla değiştirilmesi aydınlatma için harcanan enerjide %80’e varan oranlarda verimlilik sağlayacaktır.



3’lü tarife sisteminin ülke ekonomisine katkıları 3’lü tarife sistemine geçerek, kısa süreli puant (tüketimin çok fazla olduğu durumlar) yüklerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede santral yatırım ihtiyaçlarının azaltılması ve buna bağlı olarak santral yatırımlarından kaynaklanan elektrik maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, puant dışı (tüketimin çok az olduğu durumlar) yüklerin artırılarak, santrallerin daha verimli çalışmaları hedeflenmiştir. Bu sayede, santral elektrik üretim maliyetlerinin azaltılması ve bunu elektrik fiyatlarına yansıtarak, elektrik satış fiyatlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Bunların yanında, 3’lü tarife sisteminden daha verimli faydalanmak için, tüketicinin, enerji tüketimi açısından daha ekonomik ürünlere yöneleceği ve bunun sayesinde, toplam elektrik enerjisi tüketiminin düşeceği beklenmektedir. Bu da, dışa bağımlı olduğumuz, elektrik enerjisi üretimi için kullandığımız, fosil yakıtların tüketiminin aynı oranda azalacağı ve ülkenin öz kaynaklarının daha az harcanacağı beklenmektedir.



Ne kadar tasarruf sağlanabilecek?

Kullanım alışkanlıkları değiştirilmeden sadece kullanılan zamana dikkat edilerek elektrikli cihazların sağlayabileceği tasarruf miktarları ise şu şekilde örneklendirilebilir. Aynı sınıf ürünler için hesaplandığı zaman her gün 1 kere kullanılan çamaşır makinesi, normal tarife yerine puant dışı tarifede kullanılırsa yıllık 325 TL tasarruf sağlar aynı şekilde kullanılan bulaşık makinesi ise 490 TL tasarruf sağlarken kurutma makinesi ise 650 TL tasarruf sağlıyor. Yoğun saatler ve yoğun olmayan saatler kıyaslandığı zaman ise tasarruf miktarı daha da artıyor.