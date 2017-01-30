Kıb-Tek’te 5 kişi görevden alınıyor!

KKTC’nin en önemli kurumlarından birisi konumunda olan Kıb-Tek’te tartışma bir türlü durulmuyor. Birçok ihale sonrasında yanlışları dile getiren Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi 5 kişinin görevden alınacağı öğrenildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün direktifi ile görevden alınmasına karar verilen 5 yönetim kurulu üyesinin, görevden alınma kararının, Salı günü toplanması beklenen, Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağı öne sürülüyor. Yönetim Kurulu üyesi 5 kişinin görevden alınmasından sonra yerlerine, iktidar partilerine yakın kişilerin atanacağına vurgu yapılıyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen’in, Girne’de faaliyet gösteren bir otele yapılan indirimde olduğu gibi bazı ihalelerde de yönetim kurulunda alınan kararların aksine işlem yaptığının belirlendiği dile getiriliyor. Yapılan yanlışlıkları ve hataları dile getiren ve başkana tepki gösteren yönetim kurulu üyesi 5 kişinin bu nedenle görevden alınacağı öne sürülüyor.

Yine görevden alınacak olan bazı yönetim kurulu üyelerinin, Yönetim kurulunda alınan kararlar ile sonrasında yapılan icraatlar arasında farklılıklar oluştuğunu tespit ettikleri, bu nedenle başkan ile tartışma yaşadıkları ileri sürülüyor.

Yaşanan tartışmalarda ve buna paralel olarak gerçekleşen toplantılarda, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının, yapılan icraatları, bizzat Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün direktifi doğrultusunda yaptığını, yönetimde alınan kararların aksine hayata geçirilen icraatların da bu direktifler doğrultusunda yapıldığını söylediği öne sürülüyor.

Yönetimde alınan kararların aksine yapılan icraatlar dışında, yönetim kurulu kararı olmadan bazı firmalar ile yetki aşımı yapılarak sözleşme imzalandığına da ayrıca vurgu yapılıyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu 5 kişinin görevden alınma kararına, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün onay verdiği ve akrabası olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen’den yana tavır alarak, Salı günü konuyu Bakanlar Kuruluna götüreceği öne sürülüyor.