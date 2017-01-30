 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,121
  • Dolar 3,8646
  • Euro 4,1433
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 3 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Kıb-Tek’te 5 kişi görevden alınıyor!

» »
Kıb-Tek’te 5 kişi görevden alınıyor!
KKTC’nin en önemli kurumlarından birisi konumunda olan Kıb-Tek’te tartışma bir türlü durulmuyor. Birçok ihale sonrasında yanlışları dile getiren Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi 5 kişinin görevden alınacağı öğrenildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün direktifi ile görevden alınmasına karar verilen 5 yönetim kurulu üyesinin, görevden alınma kararının, Salı günü toplanması beklenen, Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağı öne sürülüyor. Yönetim Kurulu üyesi 5 kişinin görevden alınmasından sonra yerlerine, iktidar partilerine yakın kişilerin atanacağına vurgu yapılıyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen’in, Girne’de faaliyet gösteren bir otele yapılan indirimde olduğu gibi bazı ihalelerde de yönetim kurulunda alınan kararların aksine işlem yaptığının belirlendiği dile getiriliyor. Yapılan yanlışlıkları ve hataları dile getiren ve başkana tepki gösteren yönetim kurulu üyesi 5 kişinin bu nedenle görevden alınacağı öne sürülüyor.

Yine görevden alınacak olan bazı yönetim kurulu üyelerinin, Yönetim kurulunda alınan kararlar ile sonrasında yapılan icraatlar arasında farklılıklar oluştuğunu tespit ettikleri, bu nedenle başkan ile tartışma yaşadıkları ileri sürülüyor.

Yaşanan tartışmalarda ve buna paralel olarak gerçekleşen toplantılarda, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının, yapılan icraatları, bizzat Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün direktifi doğrultusunda yaptığını, yönetimde alınan kararların aksine hayata geçirilen icraatların da bu direktifler doğrultusunda yapıldığını söylediği öne sürülüyor.

Yönetimde alınan kararların aksine yapılan icraatlar dışında, yönetim kurulu kararı olmadan bazı firmalar ile yetki aşımı yapılarak sözleşme imzalandığına da ayrıca vurgu yapılıyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu 5 kişinin görevden alınma kararına, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün onay verdiği ve akrabası olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen’den yana tavır alarak, Salı günü konuyu Bakanlar Kuruluna götüreceği öne sürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş: "Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok”29 Ocak 2017 Pazar 10:26
  • Kolej giriş sınavı sonuçları açıklandı29 Ocak 2017 Pazar 09:48
  • 28 Ocak çekilişi yapıldı, 200 Bin TL nere çıktı?29 Ocak 2017 Pazar 09:45
  • Köy halkı ayaklandı!28 Ocak 2017 Cumartesi 17:25
  • KKTC EMİTT Fuarı’nda28 Ocak 2017 Cumartesi 16:19
  • SDP’den GSM zammına tepki28 Ocak 2017 Cumartesi 14:10
  • Dayanışma, Çalışma Bakanı Saner’i eleştirdi28 Ocak 2017 Cumartesi 14:08
  • KKTC’ye ODTÜ damgalı siber güvenlik üssü!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:04
  • "Türkleri ve Sovyetleri bunun dışında tutmalıyız"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:59
  • MÜSİAD söyleşi düzenliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti