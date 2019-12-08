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KIB-TEK'te belirsizlik... Özkıraç, Kıb-Tek YK Başkanı Onurhan'ı istifaya çağırdı...

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KIB-TEK'te belirsizlik... Özkıraç, Kıb-Tek YK Başkanı Onurhan'ı istifaya çağırdı...
KIB-TEK'te belirsizlik... Özkıraç, Kıb-Tek YK Başkanı Onurhan'ı istifaya çağırdı...

Kıb-TEK'te örgütlü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıb-TEK'in özelleştirilmesini savunan, yatırımlara karşı çıkan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı bu koltuğu işgal etmemelidir" dedi.

Özkıraç açıklamasında  buna izin vermeyeceklerini de belirti.

 

Geçtiğimzi hafta ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Kıb-TEK Yönetim Kurulunun UBP'li üyelerinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan'ın görevinden istifa ettiği konuşulmuş ancak Onurhan Bakanlar Kurulu henüz daha ihale ve yatırım kararı almadığı için görevinden istifasını vermemiştir.

 

Bu Hafta Neler Olması bekleniyor?

DETAY GAZETESİ'nin güvenilir kaynaklara teyit ettirdiği bilgiye göre geçtiğimiz Perşembe günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısına KIB-TEK'te yatırım yapılması ve uluslararası ihaleye çıkılması ile ilgili önerge getirilmesine rağmen görüşülmedi.

Önergenin bu hafta Salı günü toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp onaylanması bekleniyor.

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