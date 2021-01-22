KIB-TEK’te devir teslim yapıldı

Selim Gökbörü Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığını Turan Büyükyılmaz’a devretti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’da Selim Gökbörü’ye bugüne kadar Kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükyılmaz, Yönetim Kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için çalışacaklarını belirtti. Büyükyılmaz, çevreye duyarlı ve daha ucuz elektrik enerjisini sağlamak öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı., Kıb-Tek’te radikal kararların alınmasını ve önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade eden Büyükyılmaz yapılacak tüm çalışmaları basın yolu ile de duyurulacağının altını çizdi.

Kıb-Tek’te yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu:

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Asbaşkan Ahmet Ataksoy , Yönetim Kurulu üyeleri; Ali Akın Önder,Bülent Kaya,Ömer Çete